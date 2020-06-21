زحام بلجان بورسعيد يثير استياء أولياء الأمور.. والمحافظ: "أنتم السبب"

أبدى عدد من أولياء الأمور بمحافظة بورسعيد، استياءهم من الإجراءات المتبعة أمام لجان الثانوية العامة، معربين عن قلقهم من إصابة أبنائهم بفيروس كورونا بسبب التكدس.

وناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أثناء تفقده لجنة مدرسة بورسعيد العسكرية بنين، أولياء الأمور بعدم التوجه مع الطلاب للجان خلال امتحانات الثانوي العام، حرصا على مصلحة أبنائهم ومنعا لانتشار العدوى، نتيجة التزاحم والتكدس.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوي العام.

وسأل المحافظ أولياء الأمور "أنتم جاين بدري ليه؟ إنتم السبب في الزحام أمام اللجان"، بينما عنف إحدى السيدات قائلا "إنتي مش لابسة كمامة ليه".

ومن أمام مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، قالت إيمان السيد، ولية أمر، لـ"الوطن" إنها متواجدة من الساعة السابعة صباحا أمام المدرسة، مبدية استيائها من الازدحام خوفا على نجلها من الإصابة بكورونا، رافعة يدها للدعاء إلى الله بأن يحفظ ابنها.

وقال أحمد محمود، ولي أمر، إن قياس درجة الحرارة للطلاب تم على وجه السرعة وكان وغير مجديا بسبب التزاحمـ بالإضافة إلى انتظار الطلاب أمام المدرسة لدخول الامتحان، مضيفا "كلها تحصيل حاصل".

وقالت مديحة عبد الخالق إحدى أولياء الأمور، إنها متواجدة مبكرا قبل الثامنة صباحا و كانت تعتقد أن الأمور ميسرة كما سمعت من المسؤولين مسبقا، ولكن بمجرد أن شاهدت تلك الازدحام أصابها الرعب و القلق على ابنها، مشيرة إلى أنها كانت على استعداد أن تعود بانها مرة أخرى إلى المنزل، مضيفة "صحته بالدنيا، لا يهم الامتحان".