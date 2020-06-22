شكري: سد النهضة أكثر خطورة على السودان لقربه من حدودها

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر لا تخاف من الأمور الفنية الخاصة بأمان سد النهضة.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن السد أكثر خطورة على السودان نظرًا لقربه من الحدود السودانية، مشددًا على أن مصر دعمت احتياج السودان للاطمئنان والحصول على البيانات الخاصة بالمنشأة من الناحية الهندسية.

وشدد "شكري" على أن مسألة التفاوض بخصوص النيل ليست مسألة جديدة على القانون الدولي، وأن هناك عددًا من الأنهار بعدد من القارات التي تم الاتفاق على إدارتها، وتم التفاهم حولها، وتنظيم الاستفادة المشتركة منها.