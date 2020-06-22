"علمية كورونا": 14 سلالة للفيروس على مستوى العالم.. و2 منها في مصر

أكد الدكتور أحمد شوقي أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا، عدم وجود لقاحات فعالة حتى الآن لفيروس كورونا رغم اكتشاف 14 سلالة له على مستوى العالم.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه في حال التوصل للمصل سيطرح التساؤل نفسه حول ما إذا كان سيتم استخدام المصل أثناء الجائحة، أم سيتم تأجيل استخدامه للعام المقبل، شارحًا أن انتشار الفيروس على مستوى العالم يكون من خلال سلالات مختلفة من البشر، ولهم وصفات جينية مختلفة.

ولفت إلى أن كل التحورات التي تطرأ على الفيروس ليست بذات أهمية، فلم يتم ربط سلالة معينة بعدد الوفيات، وكل الأدوية التي كانت اُستخدمت في بدء الجائحة ما زالت تُستخدم حتى الآن.

وتابع "شوقي" أن كل الحالات البسيطة والمتوسطة هي التي تنتشر حتى الآن، شارحًا أن الفيروس تحور فقط في سرعة انتشاره، ولكن مصر بها سلالتين من الفيروس، واغلب الحالات المصابة به متوسطة.

وأوضح أن تحورات الفيروس ربما تكون في صالح الإنسانية، وقد تضعفه وهو مايحدث الآن.