الصحة: سنعلن نتائج مبشرة لـ3 تجارب سريرية لعلاج كورونا خلال 10 أيام

ناشد الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم التكالب على شراء الأدوية، وعدم استخدام الأدوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بدون إشراف طبي، "أهيب بالمواطنين من خلال الإعلام، ليس كل دواء تسمع عنه تقوم بتخزينه، وتناول أدوية تحتوى على الكورتيزون، تمثل خطورة على صحتكم".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن العالم أجمع يسعى للعثور على دواء لعلاج كورونا أو لقاح، ويتم القراءة والاطلاع، على كل الدراسات والأبحاث العالمية، مع توخي الحذر من مافيا الأدوية، التي يسعون لتمرير منتجاتهم إلى الأسواق.

وتابع: "خلال 10 أيام، سيتم الإعلان عن نتائج مبشرة عن 3 تجارب سريرية لعلاج فيروس كورونا مصرية خالصة، تحت إشراف وزارة الصحة"، موضحًا أن المنظومة الصحية بمصر منظومة متكاملة، ولا يوجد من يعمل منفردًا، والجميع يعمل لإيجاد لقاح، وهناك حرب لتشويه بعض الأدوية أو تسويق البعض الآخر.

وواصل: "نحن توصلنا إلى نتائج متقدمة جدا في التجارب السريرية، سواء في الحالات البسيطة والمتوسطة أو الحالات الحرجة، وسنعلن عن النتائج المبشرة خلال 10 أيام".