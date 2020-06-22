غرفة السياحة: الشركات سترد "مقدمات" الحج لعملائها بشكل ودي

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن بعض شركات السياحة التي حصلت علي مقدمات حجوزات للحج من المواطنين بشكل"ودي" قبل جائحة كورونا، ستقوم بردها للعملاء بعد إعلان السعودية عدم استقبال حجاج من خارج المملكة هذا العام.

وأضاف نائب رئيس الغرفة لـ"الوطن"، إن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، ليس لديها علم بتلك "المقدمات"، خاصة أن الوزارة لم تعلن الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، منوهًا إلى أن الشركات ستلتزم برد تلك المبالغ لعملائها.

وأشار باسل السيسي إلى أن قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على عدد محدود من حجاج الداخل كان متوقعًا، وذلك لحرص المملكة علي أرواح ملايين المسلمين بعد تفشي فيروس كورونا، لاسيما في ظل عدم وجود مصل أو دواء للمرض حتى الآن، فضلًا عن عدم وجود وقت كاف لتجهيز وتطهير وتعقيم كافة المناطق والفنادق التي يقيم بها الحجاج، أو التي يرتادوها خلال إقامة المناسك.

وتوقع نائب رئيس غرفة شركات السياحة، بأن تسمح السعودية بأعداد رمزية لإقامة فريضة الحج من السعوديين، فضلًا عن عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية الموجودة لديها.