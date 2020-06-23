"الأعلى لمشايخ ليبيا": تصريحات السيسي عن أزمتنا لاقت ترحاب بكل العالم

قال العمدة منصور البسيس، عضو المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا وممثل القبائل الليبية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنطقة الغربية العسكرية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأزمة الليبية لاقت الكثير من الترحاب في كل أنحاء العالم وكل الدول المحبة للسلام والوطن العربي.

وأضاف البسيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، الشعب الليبي بدأ في إصدار بيانات عن طريق القبائل تأييداً لما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل المناطق بدأت تصدر في بياناتها تأييد لكلام السيسي بأنها عمل قومي ووطني.

وتابع، أن الشعب الليبي بدأ في إصدار بيانات عن طريق القبائل تأييداً لما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل المناطق بدأت تصدر في بياناتها تأييد لكلام السيسي بأنها عمل قومي ووطني، مؤكداً أن مصر دائما تساند ليبيا في كل احتياجها أبان إيطاليا والأتراك وأيضاً في هذه المحنة، ونحن ومصر شعب واحد وكل القبائل الموجودة في دولة ليبيا تقابلها نفس هذه القبائل في أرض مصر وأكثر من 10 ملايين شخصية من هذه القبائل هنا وهناك.

وأشار إلى أن مصر دائما تساند ليبيا في كل احتياجها، "نحن ومصر شعب واحد وكل القبائل الموجودة في دولة ليبيا تقابلها نفس هذه القبائل في أرض مصر وأكثر من 10 ملايين شخصية من هذه القبائل هنا وهناك، فهناك أكثر من مليون ليبي من قبائل مصرية، ونثمن دور القيادة والشعب المصري لأن مصر أم العرب ويكفي أن جامعة الدول العربية موقعها في القاهرة وهذا يعني أن مصر هي الرأس ونحن معها قلبا وقالباً".