مصطفى درويش: الحمد الله تعافيت من كورونا بعد ما كنت بموت

أكد الفنان مصطفى درويش، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعدما أظهرت نتيجة المسحة التى أجراها مؤخرًا سلبية عينته.

ولفت "درويش" إلى أنه مر بمرحلة صعبة جدًا خلال رحلة العلاج، وتابع:"وبالأخص اليوم الرابع والخامس والسادس هم الأشد قسوة فى مرحلة إصابتي.. ولكن الحمد لله تعافيت تمامًا من كورونا".

وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العامل النفسى أكثر تأثيرًا على المريض فى الوصول إلى الشفاء من العلاج الدوائى، وتابع:"أنا كنت حاسس إني هموت وأنا قاعد لوحدي، ولكن الحمد لله تواصل الناس معي من مختلف دول العالم أشعرني بعدم الوحدة".

وأكد "درويش"، أنه من غير الصحيح أن ينعزل المريض عن العالم ويترك نفسه للتفكير السلبي، والذي قد يؤثر على معنوياته ومن ثم صحته، متابعًا: "مش صح إن المصاب يعزل نفسه عن العالم، علشان الوهم قاتل فى هذه الأوقات".

وناشد الفنان مصطفى درويش، الجميع بدعم المرضى من خلال الاتصال بهم، ومدهم بطاقة إيجابية عبر الرسائل التي تشعرهم أنهم يساندونهم ويدعمونهم فى محنتهم، وتابع:"مكالمة المريض من جبر الخواطر، وبتفرق كتير مع المريض".