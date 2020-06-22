فيديو.. وزير خارجية تركيا الأسبق: أردوغان يكره مصر لإفشالها مخططه

قال يشار ياكيش وزير خارجية تركيا الأسبق، إن مشروع أردوغان التوسعي اعتمد على جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على مقدرات الدول العربية وإحياء المشروع العثماني.

وأضاف يشار ياكيش، في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تمكنت من إفشال مشروع أردوغان وهذا سبب الكره الشديد الذي يكنه أردوغان لمصر.

وتابع يشار ياكيش "أردوغان لديه مشاكل داخلية ويهرب للخارج للتغطية على إخفاقها.. وأردوغان دمر حلم الأتراك بالإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكمل: "أردوغان دمر الحياة السياسية ولم يعد هناك حقوق الإنسان في تركيا، ولم يتبق له إلا عمليات الشحن الداخلي فقط، وتصوير نفسه على أنه منقذ لتركيا والإسلام، وما تقوم به تركيا في ليبيا هو تحويلها إلى سوريا، بما يساعد أردوغان في الاستيلاء على ثرواتها البترولية".