المرصد السوري: أردوغان نقل 15 ألف مرتزقا و9 آلاف إرهابي لليبيا حت الآن

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عملية إستخدام المرتزقة في ليبيا من أردوغان مستمرة، مشددا على أن الهدف ليس ليبيا، ولكن الهدف الحقيقي هو مصر، وبات واضحا من خلال إرسال أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين لليبيا، لدعم حكومة الوفاق، ووصلوا نحو 15 ألف مرتزق.

وأكد أن هناك نوع آخر من المقاتلين والمصنفين كإرهابيين من المنظمات الدولية، وحتى ضمن تصنيفات الحكومة التركية، وهم عناصر جهادية من تنظيم داعش والقاعدة وبعض الجهاديين من سوريا ووصلوا لـ9 آلاف نقلوا من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية.

وأضاف عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المجتمع الدولي لم يتحرك تجاه مايفعله أردوغان وكان آخر هؤلاء المجرمين أبووقاص العراقي الذي كان قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة دير الزور وتم نقله من شمال شرق حلب للأراضي التركية ومنها لليبيا والوجهة الحقيقة له كانت مصر أو مالي.

وشدد عبدالرحمن، على أن هناك شئ يعد من قبل الحكومة التركية، لاستهداف جمهورية مصر العربية، أكثر من ليببا والوضع أصبح واضحا، مؤكدا على أن ليبيا هي الجسر للعبور لمصر من قبل أردوغان، شارحا أن المجتمع الدولي يصمت عن نقل أردوغان للعناصر الإرهابية لسوريا من قبل واليوم يصمت المجتمع الدولي عن نقلهم لليبيا.