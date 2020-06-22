صحفي ليبي: القرار السياسي في طرابلس مختطف من قبل أردوغان

قال الكاتب الصحفي عبد الباسط هامل رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن القرار السياسي في طرابلس مختطف من قبل أردوغان لأن قوة السلاح هي التي تحكم.

وتابع هامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخطر الإرهابي الذي يتنامي في ليبيا يجب أن يتوقف لأنه يهدد عددا كبيرا من الدول العربية.

وأكد رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية على أن الميليشيات المسلحة على بعد 40 كم من سرت، ويرتكبون حماقات في ظل دعمهم من قبل أنقرة بالأسلحة والمرتزقة السوريين.

وأشار رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إلى أن أردوغان لديه خطة للسيطرة على الموانئ وحقول البترول في سرت والجفرة، مؤكدا أن الجيش الليبي والجيش المصري مستعدان لرد أي عدوان.