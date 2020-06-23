نانسي عجرم تتصدر تريند تويتر بعد اطلاق هاشتاج "بنحبك يانانسي"

تصدرت المطربة نانسي عجرم تريند تويتر، بعد اطلاق محبيها لهاشتاج "بنحبك يانانسي".
وعلقت نانسي على الهاشتاج قائلة "كل كلمة منكن عم توصلني وبتفرحني.. بحبكن كتير".
وعلق أحد محبي نانسي بالقول "الالتفاف الجماهيري الكبير حول نانسي عجرم هو نتاج لسنوات عديدة من العطاء بحب".
وذكر ألترس نانسي "نانسي_عجرم جمعتنا كلنا على حبها وفنها من كل دول العالم، كلنا بنحبك يا نانسي، وشكرًا لوجودك في حياتنا، وكل الطاقة الإيجابية والحب والسعادة اللي بتنشريها لكل جمهورك".
وذكر آخر "احنا بنحبك أكتر من ما تتخيلي وجودك في حياتنا.. مصدر الحب و الفرحة.. الله يخليكي لينا يا أجمل نانسي".
وتستعد نانسي لطرح أغنية سنجل الفتره المقبلة عبر قناتها على "يوتيوب".