صفية الروسية: دافعت عن المصريين لأنهم "طيبين وبيفكروا في بعض"

قالت الدكتورة صفية ستبنشنكوفا الطبيبة الروسية المختصة في طب الأطفال النفسي والمقيمة في مصر، إن سبب دفاعها عن مصر والمصريين عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، "في أوروبا مفيش كده ناس طيبة، وبيفكروا في بعض وناس كويسة".

وأضافت صفية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها موجودة في مصر منذ 18 عاما، ومتزوجة من مصري يدعى "صدام أحمد"، وأنها تعيش في مدينة الغردقة وأحبت مصر والمصريين.

وأوضحت صفية: "أنا حبيت البلد، وفي الأول أنا كنت شايفة مصر بعيون جوزي، شوفت معاملته ومعاملة المصريين وناس كويسة"، مشيرة إلى أنها ترفض الهجوم على مصر والمصريين: "أنا شايفة البلد، ومينفعش أسكت والكلام بيطلع من قلبي".

وحكت صفية، عن مواقف كثيرة شاهدتها في مصر، حيث تعرضت سيارتها للعطل، وفوجئت بالجيران يذهبوا لها ليساعدوها، مؤكدة أن ذلك لا يحدث في أوروبا أبدًا.