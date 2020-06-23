مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجامعة العربية ستدين التدخل التركي اليوم

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأمن القومي العربي، مهدد من ما يحدث في ليبيا من تواجد ميليشيات مسلحة من الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف حجازي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عتقد أن الجامعة العربية، ستدين التدخل التركي في بيان اليوم الثلاثاء، وسيدعو لحفاظ الدول العربية على مقدرات الأمن العربي.

وتابع حجازي، إنه مادامت الميليشيات متواجدة بليبيا، فلن تكون هناك دولة، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة، بوضع المحددات الاستراتيجية وإدارة حوار سياسي خاصة ان مصر تسعى للحل السياسي وليس لديها أطماع.