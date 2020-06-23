مساعد وزير الخارجية الأسبق: جلب الإرهابيين والمرتزقة لن يحل أزمة ليبيا

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتولى حل الأزمة الليبية، لتحقيق مصلحة أمن المنطقة واستقرار ليبيا، نافيًا وجود مصلحة في الحصول على ثروات الشعب الليبي.

وأضاف حجازي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع الحلول الاستراتيجية لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى ضرورة حل الأزمة الليبية، حلًا سياسيًا لإنهاء الأزمة، ودعوة جميع الأطراف الليبية للمفاوضات تحت مظلة الجامعة العربية".

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وتابع حجازي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه لا قيام لأي دولة بها ميليشيات وجماعات إرهابية متطرفة، وجلب الميليشيات الإرهابية والمرتزقة من الخارج، لن يحل الأزمة الليبية، وإعلان القاهرة به قدر كبير من التوازن والتوافق لحل الأزمة الليبية والتوصل إلى اتفاق شامل بين كافة الأطراف الليبية.