نجاح غسيل كلوي لمريض كورونا وتعافي 12 حالة لأول مرة بـ"عزل النجيلة"

نجح الفريق الطبى بمستشفى العزل بالنجيلة، فى إجراء أول حالة غسيل كلوي، لأحد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من خلال قسم الكلى بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد على مدير مستشفى العزل بالنجيلة، اليوم، إن يوم الاثنين، كان يوما سعيدا لجميع الطاقم الطبي فى المستشفى، بعد النجاح فى عمل غسيل كلوي للمرة الأولى، فى مستشفى الحجر الصحى بالنجيلة، لأحد المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف أن المريض "ع. ر" 62 سنة، من محافظة مطروح، دخل مستشفى العزل بالنجيلة، مصابا بفيروس كورونا بالإضافة إلى أنه كان يعانى من فشل كلوي، ويقوم بعمل غسيل للكلى، لافتا أنه تم الإتفاق مع الفريق الطبى بالمستشفى على إجراء الغسيل الكلوى له، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتعامل بحرص معه.

وأشار إلى أن الفريق الطبى، يتكون من الدكتور محمد أبو طالب، والدكتورة آلاء محمد، بالإضافة إلى طاقم تمريض الكلى، المكون من إسلام المنشاوى، الذي ظل مع المريض 4 ساعات كاملة، ومساعدته آية سعيد.

وأكد على خروج 12 حالة، من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

وتقدم الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالشكر للفريق الطبى على بذل مجهود كبير مع الحالة، لعمل الغسيل الكلوى لمدة 4 ساعات كاملة، وهو مرتدى الـPPE، لافتا إلى إن جميع العاملين بالمستشفيات، فى حالة تأهب للتعامل مع أى حالة مرضية، وأداء واجبهم على أكمل وجه.