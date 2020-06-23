استشاري سمنة ونحافة يقدم نصائح ونظام غذائي للراغبين في التخسيس

أكد الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة، ضرورة التخلص من الوزن الزائد، وممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي المناسب.

ونصح جبران، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، المواطنين بالاعتماد على الأغذية الصحية، وتقليل الدهون، محذرًا من تناول كبسولات فيتامين "د" بدون استشارة الطبيب، وبدون إجراء تحاليل لفيتامين "د" بالجسم، وأن تناول فيتامين "د"، بدون داعي، قد يسبب مشاكل في الكلى وفي باقي الجسم.

وقدم جبران، نظام ريجيم مناسب لمدة أسبوع، وأن النظام يشمل تناول بروتين بكثرة: "لازم من أول ما نصحى من النوم، لحد ما ننام نفضل ناكل"، مقترحًا أن يكون الفطار 2 بيضة، و3 قطع جبن وسلطة خضراء بدون طماطم، شاي أو قهوة بدون سكر، على أن يتناول الشخص بعد 3 ساعات بروتين فراخ سمك لحمة بيض وكبدة وخضروات على ان الغداء تونة "دايت تتغسل بمية وخل"، أو فراخ مسلوقة أو مشوية، وخضار مسلوق، وسلطة خضراء بدون طماطم، وبعد 3 ساعات جبنة أو سلطة خضراء، بدون طماطم، والعشاء بيض وجبنة شيدر، وسلطة خضراء بدون طماطم، على يأكل الشخص لحد الشبع.

وشدد على ضرورة شرب المياه بكثرة، وأيضًا قياس الوزن مرة واحدة فقط في الأسبوع، والبعد عن السكر بشكل نهائي، مضيفًا أن من يستخدم سكر الدايت، يبتعد عن السكر الموجودة فيه مادة "الاسبترام"، كما نصح بالابتعاد عن الجبن المطبوخ واستخدام الشريط لقياس محيط الجسم.