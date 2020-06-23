رئيس جامعة دمنهور: توصلنا لعسل يرفع المناعة ويساعد في علاج كورونا

كشف الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عن الصورة التي نشرها، مع "برطمانات" عسل نحل، قائلا: " إننا نعمل دائما في جامعة دمنهور على أي مشكلة تواجه المجتمع ونكون عازمين على إيجاد حل لها"، مضيفا أحضرنا ما يسمى بخبز النحل، وهو نبات طبي ومشهور على مستوى العالم في أوروبا وفرنسا، لكي يتغذى عليها، ويخرج الأزهار الخاصة بهذا النبات قيمة عالية من الرحيق، ويتغذى النحل عليها.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أننا وجدنا مواد فعالة جدا لرفع المناعة في خبز النحل، منها فيتامين "ج، أ، ه‍"، بنسبة عالية وأحماض دهنية، ميزتها أنها مضادة للفيروسات، وتقلل من تجلط الدم، مشيرا إلى أن هذا العسل تجربة جديدة ومهمة لرفع المناعة بشكل كبير، ويعتبر هذا المنتج مختلف يساهم في رفع المناعة.

وتابع: أن مصر حصلت في الأبحاث التي أجرتها على فيروس كورونا، على المركز الأول في أفريقيا، والتاسع على الدول العربية، وقدمنا بحثين من ضمن هذه الأبحاث من كلية الصيدلة والطب البيطري، وكنت أتمنى وجود الكثير من المناحل لإنتاج العسل الرافع لمناعة الإنسان، كما أن نسبة عالية من العناصر المهمة الخاصة بالزنك، مؤكداً أننا لا نقصد الإعلان عن العسل، لكن القصد هو أننا اجتهدنا في التوصل لشيء يرفع المناعة، ويساهم في علاج فيروس كورونا بشكل كبير.