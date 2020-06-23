رئيس الأكاديمية البحرية يكشف تفاصيل مسابقة ريادة الأعمال

كشف الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، تفاصيل امتحانات الطلاب "أون لاين" ومسابقة ريادة الأعمال التي أطلقتها الأكاديمية.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن أعداد الطلاب قليلة في الأكاديمية، ولذلك تم عمل تجربة إجراء الامتحان أون لاين، وهناك فكرة بإجرائه في وقت محدود، وتم تنفيذ التجربة بنجاح، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمواد العملية فتم تأجيله.

وأضاف أن مسابقة ريادة الأعمال لطلاب الجامعات، تأتي لتشجيع الشباب في ظل جائحة كورونا، وآثارها الاقتصادية حتى يحصل الشباب على روح المبادرة.

وتابع: أن البداية جاءت بعمل منصة إلكترونية ودورات تدريبية، وهناك منح مجانية للشباب المتفوقين، تصل إلى 50 ألف منحة مجانية، مشيرا إلى عدم وجود شروط أو فئات محددة والمجال مفتوح، في كل نواحي الابتكار منها السياحة والتكنولوجيا.