شركة أدوية: طرح عقار روسي لعلاج فيروس كورونا في الأسواق خلال أسابيع

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بالشركة المصرية المصنعة للعقار الروسي المعالج لفيروس كورونا، إن عقار أفيبيرافير الياباني، الذي بدأ بعلاج الإنفلونزا في عام 2014 في اليابان، ودخل الصين في عام 2016، لعلاج الإنفلونزا العادية، وفي فبراير من العام الجاري، بدأ تجربته لعلاج فيروس كورونا.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه من ضمن المميزات الموجودة به، أن الأعراض الجانبية له أقل من أدوية أخرى، من الممكن أن تكون موجودة في البروتوكولات، لافتا إلى أن روسيا، اعتمدت هذا الدواء لعلاج كورونا، وموجود حاليا في بروتوكول السعودية، وله نتائج مهمة للغاية، وأن شركة إيفا فارم كشركة عالمية، على أرض مصرية، دورها أن توفر أحدث العلاجات، لكي تكون في خدمة المريض المصري، تحت تصرف الأطباء.

وتابع: بدأنا اليوم في تصنيع هذا الدواء في مصر، وسيتوفر في الأسواق خلال أسابيع، ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية يشتغلوا معنا يد بيد، وبذلوا الكثير من الجهود لدخول المادة الخام، وتخليص الجمارك والتحاليل والفحوصات اللازمة، لكي نحصل على الأذن في البدء بالتصنيع، وأن مضادات الفيروسات، يتم تصنيعها في بيئة خاصة ومعزولة في المصانع تحت ظروف طبية محكمة، وهو ما يسهل إلى حد ما خبرة شركة إيفا فارما في تصنيع مضادات الفيروسات سي، ونقص المناعة، وخبرتنا مع هذه الأشياء هي التي سهلت سرعة التحرك في التصنيع للأدوية المعقدة نسبيا.

واستكمل: أنه من المتوقع خلال فترة 3 أو 4 أسابيع، سيكون الدواء جاهز لتوريده لمستشفيات العزل، تحت رعاية وزارة الصحة واللجنة العلمية لعلاج فيروسات كوفيد 19، وأن الدولة كلها على قلب رجل واحد، لعلاج فيروس كورونا وتوفير الأدوية العالمية للمريض المصري في أسرع وقت.