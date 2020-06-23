"إسكان الأطباء" تعلن توفير وحدات سكنية لأعضائها بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت لجنة الإسكان بالنقابة العامة للأطباء، فتح باب الحجز بأحد المجتمعات السكنية في مدينة 6 أكتوبر، بمساحات 85 م و160م و170م، بنظم سداد مختلفة.

وذكرت اللجنة، أن شروط التقديم، كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن لا يقل السن عن 20 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة، وقت التعاقد.

3- ألا يكون المتقدم هو أو زوجته، حصلا على شقة مدعمة من الدولة، سواء أكانت سكن اجتماعي أو قومي أو حصل على أي أرض من ابني بيتك، أو أي من هذه الوحدات.

وأشارت إلى أنه على جميع الأطباء الراغبين، بالحجز التوجه إلى مقر لجنة إسكان بنقابة الأطباء، بمبنى اتحاد المهن الطبية، أعلى نقابة الصيادلة، وبتسجيل أسمائهم بمقر اللجنة.