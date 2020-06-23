الصحة: توصلنا لأدوية ستضاف لبروتوكول علاج كورونا.. وسنعلن مفاجآت قريبا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، إن اللجنة العلمية تجري الأبحاث والتجارب السريرية، بمراحل مختلفة بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والصحة ومستشفيات العزل، منذ بداية جائحة كورونا، وهذه التجارب تم التوصل من خلالها، ومن خلال أيضًا الاختبارات السريرية، إلى عدة أدوية لتحديث البروتوكول العلاجي، وهناك مفاجآت سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضافت "العسال"، خلال حوارها في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أنه لابد من الاستقرار في أعداد الإصابات، حتى نتوصل إلى الأعداد النهائية، والوصول إلى الذروة، فذروة جائحة فيروس كورونا لن تظهر إلا بعد الوصول إليها، والنزول منها، وتستمر في الهبوط حتى تنتهي، مؤكدة أن نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر مرتفعة للغاية، خاصة نسب تحول الحالات من إيجابية إلى سلبية، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا بشكل كبير.

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، أن معدلات الوفيات ثابتة بشكل كبير في مصر، بجانب معدلات الإصابة بكورونا، والفترة الماضية شهدت تزايد عدد الوفيات بالفيروس بعد تخطي عدد الإصابات الـ1000 إصابة.