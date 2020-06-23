"الصحة": لم نرصد أي حالة ارتداد للإصابة بكورونا في المتعافين بمصر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، إنه لم يُثبت حتى الآن، إعادة الإصابة بكورونا للشخص الذى تعافى من الفيروس، ولم يتم تسجيل حتى الآن، حالة واحدة في مصر من هذا النوع، فهناك أنواع من الفيروسات تتحول وتعيد العدوى من جديد، وكورونا لم يثبت هذا التحور.

وأضافت "العسال"، خلال حوارها في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن عودة الإصابة مرة أخرى بكورونا للشخص الذي تعافى، لن تكتشف إلا بعد عام من انتشار الفيروس، لكي نتأكد من وجود حالات إصابة للشخص المصاب أم لا، موضحة أن الفيروس جديد، ولا أحد لديه الإجابة القاطعة، بشأن حدوث انتكاسة للمتعافى من عدمه، فالوزارة لم تسجل أية حالة ارتداد للإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتين استثنائيتين فقط في الصين واليابان قد تعافوا سابقًا من الكورونا، ولكن الأمر لم يُثبت علميًا حتى الآن، فارتداد الإصابة للشخص مرة أخرى من الممكن تحديده بعد مرور عام على الإصابة، لأن بعض الفيروسات تعطي مناعة في بادئ الأمر، ثم تحدث تغيرًا وتعيد العدوى مرة أخرى.

وتابعت: "تحديد عودة الإصابة بنفس الشدة أو شدة أقل لا يمكن تحديده خلال الفترة الحالية، فالعالم لا يمتلك خبرة عن إمكانية تحور فيروس كورونا مرة أخرى".