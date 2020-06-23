سعفان: منحة كورونا للعمالة المؤقتة كلفت الدولة 800 مليون جنيه حتى الآن

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم صرف المنحة الأولى والثانية والثالثة، للعمالة غير المنتظمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فالمرحلة الأولى تكلفت 300 مليون جنيه لـ1.6 مليون عامل، والمرحلة الثانية تم صرفها بدءً من يوم 21 من شهر أبريل، وبنفس العدد والتكلفة، موضحًا أن إجمالي المنحة في الثلاث مراحل، وصل إلى 800 مليون جنيه حتى الآن، تم صرفها عن طريق الهيئة العامة للبريد.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن العمالة المنتظمة الذين قاموا بتسجيل أسمائهم، ووقعت عليهم الشروط، قاموا بصرف المنحة في كل المحافظات والمراكز والقرى، من منافذ البريد المنتشرة في الجمهورية، التي تتخطى 4 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن عملية صرف المنحة المقدمة للدولة، تمت بسهولة ويسر، ولم تشهد تكدسات أو زحاما في أثناء عملية الصرف، مؤكدًا أنه من أهداف الدولة رعاية الفئات الأكثر رعاية واحتياجًا في ظل تفشي جائحة كورونا، خاصة العمالة غير المنتظمة، ودعمها رغم كل الظروف التي تمر بها الدولة.

وتابع: "خلال عام 2018، اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمالة غير المنتظمة، وكذلك عند ظهور فيروس كورونا صرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور، كنوع من أنواع العون لهم".