سعفان: مصر قادرة استيعاب العمالة الوافدة من الخارج بالمشروعات القومية

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة أعلنت منذ 2016، أن القضية الأولى لها، هو العامل المصري بالخارج، وتم التنبيه على مكاتب التمثيل العمالي على ذلك، موضحًا أنه حل تلك الأزمة، وأصبح هناك متابعة شبه يومية، مع مكاتب التمثيل العمالي منذ إبريل 2016، من خلال الإدارات المعنية، داخل وزارة القوى العاملة.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أنه أصبح هناك رؤية للعامل المصري الموجود في أي دولة في العالم، بأن هناك مكتب تمثيل عمالي يهتم به، ويستطيع اللجوء إليه في حالة حدوث أي طارئ له في مجال العمل، ويتم الرد عليه والتعامل معه بشكل إيجابي، ما جعلها نوعًا من أنواع الاستدامة، وهذا ما جعل وجود علاقة مباشرة بين العمالة المصرية بالخارج، والمكاتب التمثيل العمالي، وكانت النتائج مبهرة، والنتائج التي تم تحقيقها في هذا الشأن، بالأرقام كانت كبيرة جدا.

من ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة، أن مصر تستطيع أن تستقبل العمالة الوافدة من الخارج في المشروعات القومية، التي تستوعب تلك الأعداد.

وعن الأشخاص المستحقين لمنحة كورونا من العمالة غير المنتظمة، الذين لم يستطيعوا الصرف، قال "بإمكانه التقدم بشكوى لبوابة الشكاوى الحكومية، فالبوابة تتعامل مع الشكوى بشكل فوري حال وجود استحقاق".