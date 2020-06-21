خالد أبو بكر: هيبان مين مع مصر ومين ضدها في اجتماع الجامعة العربية غدا

قال خالد أبو بكر، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى كان خطابا مشروطا بالأمن القومي المصري، ولكن في حقيقته خطاب يدعوا للتفاوض.

وعلق أبو بكر، على اجتماع الجامعة العربية، المقرر انعقاده غدًا، قائلًا خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "بكرة هيبان مين مع مصر ومين ضدها، لكن بالتأكيد السعودية والبحرين والإمارات والأردن مواقفهم الداعمة لمصر معروفة مسبقًا، والسؤال الآن عن موقف تونس والجزائر والمغرب، وسلطنة عمان".

وأضاف خالد أبو بكر، إن :"الإجابات ستحدد السياسة المصرية العربية فيما بعد.. لكن مصر الآن في موقف حساس جدًا وكل كلمة تصدر إقليميًا وعربيًا ودوليًا ستكون في ذاكرة المصريين وذاكرة الإدارة المصرية.. ونحن الآن في أمس الحاجة للتكاتف العربي.. انت معايا ولا لا؟.. ولا يوجد أنصاف حلول".