مصادر بعزل الإسماعيلية: حالة رجاء الجداوي متدهورة

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية، عن أنّ الفنانة رجاء الجداوي ما زالت على قيد الحياة، لكن حالتها الصحية متدهورة بشكل كبير، ونقلت قبل 3 أيام على جهاز تنفس حنجري متصل بأنبوبة أنفية، لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز سناب الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ22 يوما الماضية.

وأوضحت المصادر أنّ الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي تأثرت كثيرا، بعد إيجابية التحليل الثالث للفيروس، وتأثرت أكثر بسب شائعات الوفاة المتتالية التي خرجت من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها قبل ساعات قليلة.

وأضافت المصادر، أنّ الفنانة رجاء الجداوي تعاني من تليف في الرئتين وضيق شديد في التنفس لقلة نسبة الأكسجين، وبوضعها على الجهاز الحنجري يتم تعويض النسبة المفقودة من الأكسجين للرئتين، وانتظام التنفس مع استمرار وجود الجهاز، ما يتعذر معه إجراء أي مسحات لكورونا في الوقت الحالي.

ومرّ على وجود الفنانة رجاء الجداوي بمستشفى عزل أبوخليفة 31 يوما، قضت منها 22 في العناية المركزة، و9 أيام أولى في العناية العادية.