الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 22 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 حالة إصابة جديدة بينها 13 بعدوى محلية و9 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83418 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي، أن جميع الحالات المنقولة محليا تم الإبلاغ عنها في بكين، وأنه تم أمس الإبلاغ عن حالتين جديدتين مشتبه فيهما في بكين.

وأضافت اللجنة أن 78425 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، وأن إجمالي الحالات الوافدة من الخارج بلغ 1885 حالة خرج منها 1798 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 7591 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 328 شخصا من الملاحظة الطبية أمس، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن سبع حالات جديدة بدون أعراض بينها خمس حالات وافدة من الخارج، ووصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت تحت الملاحظة الطبية إلى 99 حالة بينها 59 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1161 حالة مؤكدة بينها خمس وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و446 في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج من المستشفيات 1078 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و435 في تايوان.