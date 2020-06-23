أصالة نصري تنتهي من تصوير "الحب والسلام"

أعلن الملحن محمد رحيم، انتهاء تصوير أغنية "الحب والسلام" للفنانة السورية أصالة، وتحمل في طياتها رسالة موجهة لجميع أفراد الشعوب العربية بالسلام والحب.

ونشر رحيم صورا من كواليس تصوير الأغنية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق عليها: "الحمد لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة الاستثنائية صولا، وإن شاء الله بنوعدكم بعمل مختلف جدا في كل عناصره وتركيبة فنية لم تحدث من قبل، وإنتاج مشرف لشركة مصرية محترمة ومحترفة وعالمية، م/ مصطفى إسماعيل وإخراج ينافس أكبر اصدارات ظهرت في العالم للمخرج محمد القاضي".

وأضاف: "أتمنى من كل قلبي ان العمل يحوز على إعجابكم يا أجمل جمهور في مصر والوطن العربي والعالم".