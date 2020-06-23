"حسين" يتخلص من زوجته بمساعدة عامل لديه للارتباط بأخرى في الدقهلية

أمرت النيابة العامة في طلخا بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار محمد هدايات رئيس النيابة، اليوم، بحبس زوج وعامل يعمل لديه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لزوجة الأول، والذي خطط للتخلص منها لرغبته في الزواج بأخرى.

واعترف "حسين ا."، 24 سنة، زوج المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، أنه أعد خطة للتخلص من حياة زوجته، للزواج بأخرى بعد تعدد المشاكل بينهما، وأنه استعان بعامل يعمل لديه في محل يمتلكه، بتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها.

وأكد الزوج في أقواله، أنه يوم الواقعة، مكن العامل من الدخول إلى منزل العائلة مرتديا نقاب، ووصل إلى شقته بدعوى طلب مساعدة مالية، وعندما فتحت الزوجة له الباب، تمكن من دخول الشقة وقتلها.

وكشف "أحمد ر. ا. "وشهرته "أحمد العجلاتي"، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها، تفاصيل الجريمة، مشيرا إلى أنه اتفق مع المتهم الأول على الدخول متنكرا في النقاب حتى يدعي الزوج أن زوجته كانت تخونه.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، يفيد بعثور شخص بقرية ميت عنتر على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية.

انتقل ضباط المركز بقيادة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "إيمان ع. ح."، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، وبها آثار خنق حول العنق.

ووجه مدير الآمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة.

وبفحص كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب، حيث انتظرها حتى فتحت باب الشقة، ونزل بعد فترة من الوقت.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث، إلى هذا الشخص يدعى "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي"، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة زوج المجني عليها، وبما توصلت إليه خطة البحث اعترف بتفاصيل اتفاقه مع العامل على التخلص من زوجته، وأنهما خططا أن تكون الحادثة "جريمة شرف"، والادعاء أنها كانت تخونه مع آخر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.