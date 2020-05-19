ضربها بسكين.. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل زوجة والده

جددت النيابة العامة حبس شاب لمدة 15 يوما بتهمة الشروع في قتل بعد أن أمسك سكينا وسدد طعنة لـ"زوجة والده"، لسرقة مشغولاتها الذهبية، بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، من ضبط عاطل لطعنه زوجة والده لسرقة مشغولاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل 52 عاما، مصابة بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابها.

بالانتقال والفحص تبين قيام نجل زوجها 21 سنة عاطل بطعنها وسرقة مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم ومبلغ نحو 8 آلاف جنيه حصيلة بيع الذهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.