السعودية: تغطية إعلامية لحج هذا العام وفق إجراءات صحية

قال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، إنّ الوزارة تحرص على إجراءات التباعد وتجنب الحشود الكبيرة، مؤكدا أنّ أعداد الحجاج تتحدد وفق إجراءات وخطط وزارة الصحة، والحج العام الحالي للداخل فقط ولا استثناءات.

وأضاف بنتن، خلال مؤتمر صحفي عرضه التلفزيون السعودي، أنّه سيتم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم، وإتاحة التغطية الإعلامية لحج هذا العام وفق إجراءات صحية.

وقررت المملكة العربية السعودية، إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أكثر من 180 دولة حول العالم.