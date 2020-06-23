موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع برشلونة ضد نظيره أتلتيك بلباو، اليوم الثلاثاء 23 يونيو الحالي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ31 من مباريات إياب الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو

وتقام مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو على ملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، على قنوات beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 3، وbeIN Sports 4K بتعليق رؤوف خليف، كما يمكن مشاهدة المباراة على قناتي beIN Sports FR HD 1، وbeIN Sports Connect.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع المتصدر ريال مدريد برصيد 65 نقطة لكل منهما جمعهم من الفوز بـ20 مباراة والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مثلهم، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز العاشر برصيد 42 نقطة، جمعهم من الفوز بـ10 مباريات والتعادل في 12 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.

قائمة فريق برشلونة

وكان المدير الفني لفريق برشلونة أعلن قائمة فريقه التي ستواجه فريق أتلتيك بلباو والتي ضمت كل من:

"تير شتيجن، نيتو، سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، فيربو، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر ميلو، أرتورو فيدال، إيناكي بينا، ريكي بويج، كولادو، أنسو فاتي، آراخو، مورير، رامون رودريجيز، كوينكا، لويس سواريز، برايثوايت، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي".

وتشهد القائمة غياب الثنائي فرانكي دي يونج، وسيرجي روبرتو، بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي في الأيام الماضية والتي أبعدتهما عن مواجهة إشبيلية الأخيرة.