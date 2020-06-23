عاجل.. حبس الزوج المتهم بإلقاء زوجته المصابة بكورونا من الطابق الخامس

قالت مصادر أمنية إنّ المباحث ألقت القبض على الزوج المتهم بإلقاء زوجته المصابة بكورونا من مسكن الزوجية بالطابق الخامس في عقار بالمطرية، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري.

وأوضحت المصادر، أنّه بمواجهة الزوج اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنّها مصابة بفيروس كورونا، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج.

وأضافت المصادر أنّ فريق التحقيق لم يتمكن من سماع أقوال الزوجة "شروق" للوقوف على حقيقة الواقعة وأسبابها، بعد احتجازها داخل عزل كورونا بعد أن خضعت لجراحة في العمود الفقري.

وتابعت المصادر أنّ النيابة العامة تنتظر تعافي السيدة وخروجها من عزل كورونا حتي يتسنى لها سماع أقوالها في الواقعة وتحديد أسباب الواقعة رسميًا، خاصة وأنّ رواية الزوج المتهم استندت إلى عدة أسباب، بينها الخلافات الزوجية.

ولفتت المصادر، إلى أنّ النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل، وخاطبت النيابة مستشفى الدمرداش المحتجز به المجني عليها بإرسال تقريرًا عن حالتها الصحية.