فرج عامر: كورونا تغير خريطة الاستثمار الصناعي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جائحة كورونا ستغير من خريطة الاستثمارالصناعي في مصر والمنطقة خلال السنوات المقبلة مع زيادة الأهمية للصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات، ويجب الاستعداد لما بعد كورونا.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ "الوطن" إن الجائحة أثبتت أن الحل في الاعتماد على الصناعة الوطنية بعد توقف الاستيراد وخاصة الصناعات الغذائية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات التكميلية ورغم الأحداث الأخيرة، وفي الوقت الحالي يسهم هذا القطاع الصناعي بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلي.

وأضاف عامر أن الظروف الأخيرة فرضت ضرورة وجود استراتيجية وخريطة استثمارية جديدة تستهدف التوجه نحو الصناعات الدوائية التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة المسارعة بتنميتها، وخاصة المنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات والتوسع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي بما يسمح بالاعتماد على التصنيع المحلي والاستغناء عن الاستيراد و تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية وزيادة عدد الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء إلى نحو 2200 شركة.

وطالب عامر بتغير مفاهيم الاستثمار وفقا للتطورات الجديدة للصناعة والمستجدات العالمية التي فرضتها أزمة كورونا، وبما يلبي احتياجات الصناعة الوطنية ووضع الصناعة على رأس أولويات التنمية وإتاحة التمويل والدعم في المرحلة الحالية والمقبلة للاستفادة من أزمة كورونا بزيادة الاعتماد على الصناعات المحلية لتقليل الواردات وتشجيع القطاع المصرفي لإتاحة التمويل للمشروعات الصناعية وتمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها.

وحذر فرج عامر من انتشار صناعة الكمامات غير المطابقة للمواصفات بمصانع بير السلم والتي انتشرت بشكل كبير منذ انتشار وباء كورونا، مطالبا بزيادة الرقابة الشديدة في ظل هذه الأزمة ومنع استغلال الظروف لحماية المواطنين من المخاطر الشديدة لهذه الكمامات.