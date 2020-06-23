"الدولي للبناء" يطالب بتحقيق عاجل في حادث اختطاف المصريين بليبيا

طالب الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، بضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه لتقديم الجناة في واقعة خطف العمال المصريين بليبيا إلى العدالة، مشيرا إلى أن الأزمة الأمنية في الأراضي الليبية تتطلب توفير أقوى تدابير الحماية للعمال المهاجرين والمحليين، مطالبا بوقف الهجمات على العمال في الأراضي الليبية.

وأدان الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب بشدة اختطاف واحتجاز وإساءة معاملة مجموعة كبيرة من العمال المهاجرين المصريين على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الإدارة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة ومنع حدوث حالات مماثلة مرة أخرى في المستقبل.

من جانبه، وصف الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، أمبيت يوسون، ما حدث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاقيات العمل الدولية، وخاصة التزامات قانون حقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة.

وقال أمبيت يوسون إننا ندين بأشد العبارات الممكنة اعتقال وسوء معاملة العمال المصريين المهاجرين في انتهاك صارخ للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والعمل.

يُذكر أن عددًا من العمال المصريين في ليبيا، اختطفوا من قبل الميليشات التركية المتواجدة على الأراضي الليبية، ولكن تمكنت الدولة بأجهزتها المعنية من استعادة المخطوفين.