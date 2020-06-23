يديره طالب جامعي.. ضبط 5600 كمامة داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (طالب جامعي - مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) بإنشاء وإدارة مصنع لتصنيع الكمامات "دون ترخيص" بدائرة المركز واستخدام علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى الشركات ووضعها على المنتج النهائي تمهيداً لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (5 ماكينات خاصة بالتصنيع - 2 مقص كهربائي - مكواة بالبخار - 5600 كمامة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.