ضبط "حرامية القطع الحديدية" من المواقع الإنشائية بطريق الإسماعيلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط (عاطلان) حال إستقلالهما دراجة نارية " تروسيكل" بدون لوحات معدنية (ملك وقيادةأحدهما) بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق .. مُحمل عليها (4 أسياخ حديدية - 5 قطع حديدية - جزء من عامود إنارة - حامل إشارة ضوئية "مطرقة ، جاكوش ، أجنة ، منشار معدنى").. وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل مواقع إنشاء أحد الكبارى بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب"القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما بقصد التصرف فيها بالبيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.