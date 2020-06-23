شركة صينية تحصل على موافقة لبدء تجريب لقاح محتمل لكورونا على البشر

ذكرت وحدة المنتجات البيولوجية التابعة لشركة "تشونجتشينج تشيفي" الصينية، اليوم، أنّ الصين وافقت على بدء تجريب لقاح محتمل لفيروس كورونا من تطوير الوحدة على البشر.

وحصل اللقاح المحتمل الذي شاركت في تطويره شركة آنهوي تشيفي لونجكوم للمستحضرات الصيدلانية البيولوجية ومعهد الأحياء المجهرية في أكاديمية العلوم الصينية، على شهادة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية لبدء التجارب السريرية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ويجرب باحثون وشركات في الصين 6 لقاحات مضادة لكورونا على البشر، وهناك أكثر من 12 لقاحا مضادا للفيروس، الذي قتل أكثر من 470 ألف إنسان، في مراحل مختلفة من التجارب السريرية حول العالم.

ومع ذلك لم يتجاوز أي منها المرحلة الثالثة المتأخرة والكبيرة من التجارب السريرية، وهي خطوة ضرورية قبل دخول اللقاح السوق الاستهلاكية.