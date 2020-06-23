روسيا تبدأ المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أنّ المرحلة الثالثة من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي بدأت اليوم، إذ تستأنف المطاعم والصالات الرياضية والمدارس التمهيدية عملها وسط اقترب حالات كورونا لـ600 ألف إصابة في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن سيرجي قوله: "اعتبارًا من اليوم، ستبدأ المقاهي والمطاعم في العمل مرة أخرى بعد 3 أشهر من التوقف، وستفتح أبواب الصالات الرياضية والمسابح والمجمعات الرياضية أبوابها كما ستتمكن المكتبات والمدارس التمهيدية من العمل مرة أخرى، وستستأنف الملاحة في نهر موسكو عودتها".

وفي ذات السياق، سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 7425 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع الاجمالي إلى 599 ألفا و705 حالات وهو ثالث أعلى رقم في العالم.

وأوضح مركز الاستجابة للأزمات التاجية في البلاد أنّ 153 شخصا لقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 8359 شخصًا.