إزالة 627 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بأسوان

واصلت الجهات التنفيذية بمحافظة أسوان شن الحملات المكبرة، بالتعاون مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة مختلف التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن الحملات أسفرت اليوم، عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 5 آلاف و280 مترا مربعا، منها حالة مخالفة بناء تمت خلال فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضي وحتى الآن بمساحة 800 متر، بالإضافة إلى 6 حالات تعد على أراضى البناء تمت قبل فترة الحظر بمساحة 4 آلاف و480 مترا مربعا.

وأوضح المحافظ أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها خلال فترة الحظر وحتى الآن وصلت إلى 627 حالة تعد، منها 547 حالة على أراضى البناء بمساحة 509 آلاف و543 مترا، بجانب 80 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة.