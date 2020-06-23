 ضبط عنصر إجرامى لإرتكابه واقعة التعدى بالضرب على مسنة بمسكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (موظف - مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهول بالطرقعلى باب مسكن عمته (مسنة "كفيفة") الكائن بدائرة القسم ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس وإستولى على (3 غويشة ذهبية).

فقد توصلت تحريات فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه , وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها .. فعقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالطرق على الباب بزعم أنه نجل شقيقها وعقب فتحها الباب تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإستولى على المسروقات ، وتم بإرشاده ضبط (2 غويشة - 5 جم لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "حصيلة بيع الغويشة الثالثة") ، وأقر ببيعها لأحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط"سيئ النية") ، أمكن ضبطه ، كما إعترف المتهم بشرائه المواد المخدرة من حصيلة بيع الغويشة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.