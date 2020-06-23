محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة "الفن يحارب كورونا"

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أحمد الأسد، مدرس التربية الفنية صاحب مبادرة "الفن يحارب كورونا"، وذلك لتنفيذه أعمال تجميل وتلوين واجهات بعض المنازل بقرية المخادمة بمدينة قنا بمساعدة شباب وأهالي القرية.

حضر التكريم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال التكريم أشاد المحافظ بفكرة المبادرة والجهود التي بذلها المدرس بالتعاون مع أهالي قريته، لإظهارها بالشكل الجمالي اللائق، مؤكدا على ضرورة استثمار طاقة الشباب وأوقات فراغهم وتشجيعهم على تنفيذ مثل هذه الأفكار الإيجابية.

وأشار "الداودي"، إلى ضرورة تبني مثل هذه المبادرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمنازل والشوارع ، مؤكدا على أن المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم أوجه الدعم في تنفيذ المبادرة وتعميمها بالقرى والمدن.

من جانبه قدم أحمد الأسد، صاحب المبادرة، شكره للمحافظ على التكريم ودعمه الكامل لفكرة المبادرة، وأوضح أنه قام بتنفيذ الفكرة بواجهات المنازل القديمة والأعمدة والأكشاك الكهربائية من خلال تنفيذ الرسومات والجداريات بالألوان المبهجة التي تدعو إلى التفاؤل وبمساعدة الأطفال والشباب من أهالي القرية وسط أجواء من التعاون والترابط والمشاركة الفعالة للشباب لتنفيذ مبادرتهم، مستغلين أوقات فراغهم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.