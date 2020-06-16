محافظ قنا يتفقد أعمال تجهيز مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعمال تجهيز مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدينة قنا، للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين وصول اوراق الامتحان للجان على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة الأسبوع القادم.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأكد المحافظ، ضرورة فرض إجراءات أمنية مشددة على مركز توزيع الأسئلة والتأكد من وصول أوراق الامتحانات بشكل امن للجان الفرعية ، كما وجه مسئولي مجلس مدينة قنا بتكثيف اعمال النظافة داخل وخارج المبني ومراجعة جميع كشافات وأعمدة الإنارة.

وأعطى الداودي تعليماته لمسئولي التربية والتعليم بمتابعة تجهيزات مقار لجان الامتحانات بكافة مراكز المحافظة لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كافة احتياجاتهم مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

فيما ذكر الدكتور صبري خالد ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 17 ألفا و821 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.