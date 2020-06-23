الصين للاتحاد الأوروبي: قضية هونج كونج شأن داخلي ونرفض أي تدخل أجنبي

وجّهت بكين، اليوم، انتقادا شديدا إلى الاتحاد الأوروبي غداة إعرابه عن "قلقه البالغ" بشأن قانون للأمن القومي تعتزم فرضه في هونج كونج، مؤكدة أنّ هذه القضية شأن داخلي وأنّ الصين "ترفض أي تدخل أجنبي" في شؤونها الداخلية.

وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ، إنّ "قانون الأمن القومي في هونج كونج شأن داخلي للصين. نحن نرفض أي تدخل أجنبي في هذه القضية"، وفقا لما نشره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأتى رد فعل الدبلوماسي الصيني غداة إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ قادة الاتحاد الأوروبي أعربوا خلال قمة عقدت عبر الفيديو مع نظرائهم الصينيين عن "قلقهم الكبير" حيال قانون الأمن القومي في هونج كونج.

وقالت المسؤولة الأوروبية إنّها شددت خلال القمة التي شارك فيها عن الجانب الصيني الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كيكيانغ على أنّ هذا القانون ستكون له "نتائج سلبية جدا"، مذكرة بأنّ نظام الحكم الذاتي في هونج كونج أتاح لها الازدهار اقتصاديا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أعقب القمة "كنا واضحين جدا خلال حديثنا لجهة أن هذا القانون لا ينسجم" مع وضع هونج كونج "ولا مع التزامات الصين الدولية".

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "أعربنا عن قلقنا الكبير" فيما يتصل بمشروع القانون المذكور، مضيفا: "لقد دعونا الصين إلى الوفاء بالوعود التي أطلقت لسكان هونج كونج والمجتمع الدولي" فيما يتعلق بالحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة وضمان الحريات فيها.

وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونج كونج من بريطانيا وفي إطار مبدأ "بلد واحد بنظامين" على السماح للمدينة بالاحتفاظ بقدر من الحريات وبالحكم الذاتي لغاية العام 2047. بما في ذلك الاستقلالية القضائية والتشريعية.

لكن بكين تصر اليوم على أنّ قانون الأمن القومي ضروري لوضع حد للاضطرابات السياسية ولإعادة الاستقرار إلى هونج كونج بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال عنف.