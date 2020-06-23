من أوسكار لـ جولدن جلوب.. التأجيل شعار الأحداث الفنية في زمن كورونا

يبدو أنّ صناعة السينما تمر بواحد من أسوأ فتراتها على الإطلاق، والتأجيل بات أسلم حل في زمن كورونا، سواء للحد من انتشار الفيروس، أو تقليل الخسائر المادية التي أثرت بشكل كبير على كل العاملين في صناعة الترفيه.

وبدأت أكبر الأحداث السينمائية والفنية وبعض المهرجانات، إعلان تأجيل إقامة فعالياتها إلى وقت لاحق.

أوسكار

أجلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

وكانت الدورة السابقة من حفل أوسكار شديدة التميز، إذ ترشح لجوائزها عدد كبير من المبدعين وكبار نجوم هوليود، وشهدت عددا كبيرا من المفاجآت.

بافتا

أجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائز دورتها الـ 73 إلى يوم 11 أبريل 2021، بعدما كان يقام في فبراير من كل عام، قبل حفل أوسكار.

وذكرت إدارة "بافتا" في بيان أنّ المزيد من التفاصيل حول الحفل سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام.

جائزة Spirit للفيلم المستقل

أعلن المسؤولون عن جوائز Spirit للفيلم المستقل، تأجيل الحفل إلى يوم 24 أبريل 2021، أي قبل حفل أوسكار بيوم واحد.

Spirit كان يقام في فبراير من كل عام بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وجوائز Spirit للفيلم المستقل تأسست عام 1984، وهي جوائز مخصصة لصانعي الأفلام المستقلين.

وقال رئيس Spirit للفيلم المستقل جوش ويلش: "لدينا تحديات كبيرة وهي التي يشهدها عالم السينما والعالم ككل حاليًا".

جولدن جلوب

أعلنت رابطة هوليود للصحافة الأجنبية عن تأجيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون في دورتها الـ78 إلى يوم 28 فبراير عام 2021، بعدما كان يقام يوم الأحد الأول من شهر يناير.

كان السينمائي – ضد التأجيل

ورغم تأجيلات أكبر الأحداث الفنية العالمية، إلا أنّ إدارة مهرجان كان أكدت أنّ دورتها المقبلة عام 2021 لم يتم تأجيلها بعد، وذلك في الوقت التي قررت فيه إدارة كان إلغاء نسختها العام الحالي، والاكتفاء بعمل سوق كان الافتراضي "أون لاين".

وقال تيري فريمو مدير المهرجان: "ستُعقد الدورة الرابعة والسبعون من مهرجان كان السينمائي كما هو تقليدي في شهر مايو 2021".

وأضاف تيري: "نتفهم أنّ جوائز الأوسكار المقبلة ستقام في نهاية أبريل بسبب الظروف الاستثنائية. ومع ذلك، ستستمر نسختنا المقبلة كما هو مخطط لها في مايو".

مهرجانات فنية أخرى ألغيت فعاليتها في 2020

في العام الحالي، تقرر إلغاء فعاليات مهرجان بيفرلي هيلز السينمائي، ومهرجان كليفلاند السينمائي، ومهرجان Full frame، في جامعة ديوك، وأيضا مهرجان نيويورك لأفلام الأطفال.

وفي بداية العام أعلن صناع مهرجان "توني" لأفضل الأعمال المسرحية، تأجيل النسخة الـ74 من الاحتفال السنوي لأجل غير مسمى.

وقال صناع المهرجان المسرحي، في بيان: "صحة وسلامة المجتمع والفنانين والمعجبين لها أهمية قصوى بالنسبة لنا، سنعلن عن تواريخ جديدة ومعلومات إضافية عندما يكون الأمر آمنًا".

أفلام مؤجلة

شهدت صناعة السينما أيضا تأجيل طرح عدد كبير من الأفلام بدور العرض، كما يلي:

فيلم "جودزيلا ضد كونج"

تقرر تأجيل طرحه ليوم 21 مايو 2021، إخراج آدم وينجارد، وبطولة إيزا جونزاليس، ميلي بوبي براون، ألكسندر سكارسجارد.

توم وجيري

تأجيل طرح أحدث أفلام الكرتون الشهير إلى 5 مارس 2021، بعدما كان من المقرر طرحه في 23 ديسمبر 2020.

السحرة

ألغت شركة warner bros فكرة طرح الفيلم خلال أكتوبر المقبل، ضمن تغييرات مختلفة في جداول مواعيد طرح الأفلام، بطولة آن هاثواي، أوكتافيا سبنسر، ستانلي توتشي، ومن إخراج روبرت زيميكس.

الجزء الرابع من ماتريكس

قررت شركة Warner Bros تأجيل طرح الجزء الرابع من الفيلم إلى 1 أبريل 2022.

Bios للنجم توم هانكس

أجلت شركة Universal Pictures تاريخ عرضه إلى 16 أبريل 2021، وذلك بعدما كان من المقرر طرحه 2 أكتوبر 2020.

Bios من تأليف كريج لاك، وإيفور بأول، ومن إخراج ميجيل سابوتشنيك.

فيلم Wonder woman 1984

أجلت شركة "وارنر بروس" موعد طرحه إلى يوم 2 أكتوبر 2020، بعدما كان من المقرر عرضه في 14 أغسطس، وهو من إخراج باتي جنكينز، وبطولة جال جادوت وبيدرو باسكال وكوني نيلسن.