قدم شكوى.. تعمل إيه لو قابلتك مشكلة في صرف معاش تكافل وكرامة؟

قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير معاش شهري من خلال برنامج "تكافل وكرامة" للمستحقين من الذين ليس لديهم دخل شهري أو مصدر رزق ثابت، ومع تفشي الفيروس، ازدادت الأمور سوءًا حول المستحقين لهذا المعاش، نظرا لانقطاع مصدر الدخل بالنسبة للكثيرين، وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل الشكوى الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي:

خطوات التقدم بالشكوى لبرنامج تكافل وكرامة

1- الدخول على الرابط https://tk.moss.gov.eg.

2- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الشكوى.

ثم يقوم بالضغط على خانة "تسجيل شكوى".

4- وتظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب لمتابعة الشكوى وتتمثل في "اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز، قسم الشرطة التابع له".

5- ثم يتم تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.

6- يتم كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

7- ثم يتم إدخال رقم الهاتف المحمول ورقم الهاتف الأرضي الخاص بالمتقدم بالشكوى.

8- ثم يتم كتابة تفاصيل الشكوى.

9- وبعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة تسجيل.