القباج: 18.5 مليار ميزانية "تكافل وكرامة" للعام المالي الجديد

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ميزانية الدعم النقدي لتكافل وكرامة في العام العام المالي الجديد 18.5 مليار جنيه، وأن القيادة السياسية حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث وصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقد إلى ما يقرب من 3.5 مليون أسرة مستفيدة حتى الآن.

جاء ذلك على هامش إطلاق الوزيرة منصة التواصل التفاعلي لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف، حيث تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال التفاعل مع المواطن، تعتمد على استقبال رسائل مجانبة وهي منصة حوارية تهدف إلى توصيل المعلومات الصحيحة عن التوعية أو استطلاع رأي مثل فتح الحضانات.

كما أن هذه المنصة تأتي في ظل توجهات الرئيس السيسي في انتقال الحكومة إلى عالم الخدمات الرقمية بما يضمن رضاء المواطن في أداء الخدمة ومشاركتة وأنه من خلال هذه المنصة نحصل على البيانات وتحليلها ونخرج منها استنتاجات ونتصدى للفقر متعدد الأبعاد من وأيضا مكافحة ختان الإناث ومكافحة الزواج المبكر.