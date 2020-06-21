توزيع 6419 ألف بطاقة "تكافل وكرامة" على المستحقين بالإسكندرية 

تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأحد، الدفعة الخامسة من بطاقات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، باجمالي عدد 6419 ألف بطاقة صرف على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وسيتم تسليم البطاقات من خلال اللجان المشكلة بالوحدات والإدارات الاجتماعية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن المديرية سبق وأن وزعت دفعه سابقة باجمالى 21482 فيزا على المنتفعين من "تكافل وكرامة".