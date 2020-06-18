القباج: توزيع 3 ونصف مليون خط محمول على مستفيدي "تكافل وكرامة"

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تعتز بالشراكة مع منظمة اليونسيف، حيث شاركت المنظمة مع الوزارة في موضوعات عدة خاصة بالرعاية والمؤسسات وحماية الأطفال والطفولة المبكرة؛ مشيرة إلى أنها عملت بالمنظمة لمدة 9 سنوات قبل التحاقها بوزارة التضامن استمدت منها العديد من الخبرات.

وأضافت خلال مؤتمر إطلاقة منصة للتواصل التفاعلي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ أن الوزارة أول جهة حكومية تطلق منصة للتفاعل والتواصل المجتمعي بينها وبين المستفيدين من خدماتها؛ لافتة إلى أن التواصل الالكتروني هو نافذة جديدة استطاع أن يتربع على كل وسائل الإعلام ونافس العديد من الوسائل المقروءة والمرئية بسبب قدرته على متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

وأضافت أن الحرمان من المعرفة في بعض المجتمعات النائية والريفية هو شكل من أشكال الفقر، فالمعلومة التي تقدم تصبح معرفة ثم تغيير في الاتجاه ثم تغيير في السلوك ثم تغيير في المجتمع ثم تحدث التنمية، لافتة إلى أن الربط الالكتروني يستخدم في قضايا عديدة كالتعليم والصحة، والمنصة أداة جديدة تستخدم للتواصل مع المواطنات أولا بسبب زيادة نسبة الأمية بينهم ثم بين المواطنين.

وأشارت إلى أن المنصة تستهدف المستفيدين من كل خدمات الوزارة من تكافل وكرامة والمعاشات والتأمينات والجمعيات الأهلية وبرنامج وعي، لافتة إلى أن وزارة التضامن وزعت 3 ونصف مليون خط محمول على كل أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة حيث للتواصل معهم باستمرار.

وأضافت أنه تم إطلاق مسابقة "كورونا" وهي إرسال المواطن رسائل مجانية على الرقم 1442 المختصر حيث يرسل كلمة "شارك" وأن مسابقة كورونا عبارة عن 10 أسئلة وكل سؤال عبارة عن 3 إجابات عن أعراض كورونا ويتم استقبال الإجابات الصحيحة وأن المسابقة تقدم 200 جائزة قيمة قيمة كل جائزة 1000جنيه لمدة 20 يوما، وبعد ذلك سيتم تجميع الإجابات الصحيحة وعمل قرعة لاختيار 200 فائزين، وأن مضمون أسئلة المسابقة عبارة عن أعراض فيروس كورونا وكيفية للرقابة والإجراءات الاحترازية.