مدبولي: لا توجد أي مغامرات في قرارات الحكومة وسنشدد مرة أخرى إذا لزم الأمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد أي نوع من المغامرات في اتخاذ أي قرارات، مشددًا على حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المرحلة ومع قدرات الدولة والمعطيات على الأرض.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن القرارات التي تم اتخاذها قرارت مرنة ومرتبطة ارتباطا شدياد بوعي المواطنين، مشيرًا إلى أنه حدث نوع من السخرية و"الكوميكس" و"الهزار" وإطلاق النكات على "وعي المواطن".

وتابع: "إذا مكنش كل واحد فينا يخاف على نفسه ويعي وهو بيتحرك وهو بيستهتر بالإجراءات اللي بنعلنها هيبقى معرض لخطر الإصابة بالمرض أو نقله لأفراد أسرته ومهما أخدنا من قرارات لن يكون ناجح إلا إذا التزم المواطن بقدر الإمكان بكل الإجراءات اللي بنقولها عشان نحافظ على المواطن".

وشدد مدبولي على أنه إذا حدثت ردة في أعداد الإصابات سيتم تشديد الإجراءات مرة أخرى وأنه حال تحسن الأمور على الأرض سيكون هناك فتح أكثر للمنشآت قبل الأزمة.